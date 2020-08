Calciomercato Juventus, Paratici sfida l’Inter | Pronto allo scambio in A

La Juventus riflette sul futuro e valuta nuovi colpi importanti per ringiovanire la rosa. Rispunta l’interesse per il calciatore: è sfida con l’Inter

Sono ore delicate per la Juventus, che ha chiuso ufficialmente la sua stagione e ora dovrà concentrarsi totalmente sul futuro per rialzarsi e riprendere il percorso europeo iniziato ormai sei anni fa, visto che nelle ultime due annate le eliminazioni con Ajax prima e sopratutto Lione poi hanno evidenziato gli enormi passi indietro dei bianconeri.

Perciò sono attese novità importanti da parte della società, che dovrà inevitabilmente cambiare qualcosa per poter raddrizzare la situazione. Ovviamente non basteranno eventuali modifiche in dirigenza o nello staff tecnico, ma si dovrà puntare molto anche sulla rosa che è una delle più “vecchie” tra le big d’Europa.

Calciomercato Juventus, nuova apertura per Kumbulla: possibile inserimento di Pjaca

Proprio il presidente Andrea Agnelli ieri ha evidenziato il bisogno di ringiovanire una squadra che probabilmente è composta da tanti elementi in fase calante. Per questo è possibile che spunti di nuovo l’interesse per il giovane difensore Marrash Kumbulla, di proprietà del Verona.

Per arrivare al classe 2000, accostato anche a Lazio e Inter, la dirigenza bianconera potrebbe pensare di mettere sul piatto Marko Pjaca visto che non è mai riuscito a entrare realmente nella Juventus tra infortunio e prestazioni poco convincenti.

L’Hellas Verona però potrebbe essere una buona occasione per rinascere e dimostrare il proprio valore, visto che i gialloblù vanno a caccia di un sostituto di Pessina.

