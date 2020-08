Calciomercato Inter, addio in difesa e nuovo colpo | Milan battuto

L’Inter lavora sul calciomercato e prepara un nuovo colpo in difesa, in vista dell’addio di lusso. Milan battuto!

E’ stata una buona stagione fino a questo momento per l’Inter, che ha fatto dei grandi passi in avanti quasi in tutte le competizioni giocate. In Serie A è arrivato un secondo posto importante che ha permesso di raggiungere la qualificazione in Champions League con largo anticipo, quando solo un anno fa arrivò agli ultimi minuti dell’ultima giornata.

In Europa League, invece, è stato raggiunto il quarto di finale che non era mai arrivato da quando la competizione ha cambiato nome. E non finisce qui, perché lunedì sera contro il Bayer Leverkusen la compagine allenata da Antonio Conte cercherà di stupire ancora per arrivare fino in fondo alla competizione.

Calciomercato Inter, colpo Milenkovic in difesa: superato il Milan

La società nerazzurra sa che sono stati fatti dei passi enormi in avanti ma non bisogna mollare per continuare a crescere in futuro. Dopo Hakimi, si continua a lavorare sul calciomercato e nel mirino potrebbe esserci anche qualche nuovo difensore centrale, per colmare un’eventuale partenza di Godin e Skriniar.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’Inter avrebbe superato il Milan per l’acquisto di Milenkovic dalla Fiorentina. Il presidente Commisso chiede circa 40 milioni di euro ma i nerazzurri potrebbero portarlo a casa a un prezzo inferiore grazie all’inserimento di qualche contropartita.

In questa annata Nikola Milenkovic ha disputato ben 40 gare con la viola andando anche a segno in cinque occasioni.

