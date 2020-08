Barcellona-Napoli, le condizioni di Insigne | L’annuncio di Giuntoli

Barcellona-Napoli, le parole del direttore sportivo azzurro Cristiano Giuntoli ai microfoni di Sky Sport: “Come sta Insigne? Vi spiego”

Meno di un’ora e poi ci sarà il fischio di inizio tra Barcellona e Napoli. Intercettato dai microfoni di ‘Sky Sport’, il direttore sportivo azzurro Cristiano Giuntoli ha parlato così, in vista della gara contro i blaugrana: “Tutta la squadra è concentrata ed è fiduciosa nel fare una partita tosta, alla ricerca dell’impresa. La partita sarà davvero complicata, ma abbiamo tutto per dare fastidio al Barcellona. Come sta Insigne? Lorenzo sta bene. E’ sempre bello vedere il tridente con lui, Callejon e Mertens. Sono tre grandi campioni e siamo sicuri di avere già in rosa i giocatori giusti, che non li faranno rimpiangere”. Poi un passaggio su alcune decisioni della società: “La scelta di mandar via uno come Ancelotti è stata certamente sofferta, ma ha portato dei risultati. Abbiamo vinto la Coppa Italia e adesso siamo qui a giocarcela con il Barcellona”.

