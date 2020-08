Barcellona-Napoli, Fabian Ruiz ci crede | “Possiamo fare la storia”

Barcellona-Napoli, il centrocampista azzurro Fabian Ruiz analizza ai microfoni di Sky Sport la gara con i blaugrana: “Possiamo fare la storia”

Meno di un’ora e poi ci sarà il fischio di inizio tra Barcellona e Napoli. Intercettato dai microfoni di ‘Sky Sport’, il centrocampista azzurro Fabian Ruiz si è detto fiducioso in vista della gara di ritorno con i blaugrana: “Giocare al Camp Nou è qualcosa di molto speciale per noi calciatori. Non ho mai vinto in questo stadio, ma oggi possiamo fare la storia e regalare a tutti i tifosi un giorno speciale. Sarà una gara estremamente importante, il Barça ha giocatori forti e hanno i migliori calciatori al mondo. Ce la possiamo fare, comunque, abbiamo lavorato tanto. Loro amano tenere molto il pallone e sarà una gara simile a quella dell’andata. Speriamo di portare a casa la vittoria, nel calcio tutto è possibile”.

