Barcellona-Napoli, azzurri eliminati | La cronaca ed il tabellino

Barcellona-Napoli, la cronaca ed il tabellino: non basta Insigne a Gattuso, azzurri eliminati dalla Champions League

Termina in un Camp Nou deserto, l’avventura europea del Napoli. Il Barcellona supera gli azzurri 3-1 e strappa un biglietto alla final-eight di Lisbona. Non è bastato Insigne a Gattuso, che ha visto i suoi crollare nei primi 45 minuti di gioco e subire un 3-0 troppo penalizzante per le speranze qualificazioni degli azzurri. Eppure, nel secondo tempo, il Napoli ha provato a cavalcare la reazione scatenata dal rigore del proprio capitano, colpendo un palo con Lozano e creando più di qualche grattacapo ai padroni di casa. I catalani, adesso, saranno chiamati alla difficile sfida con il Bayern Monaco, nei prossimi quarti di finale, in programma venerdì 14 agosto alle ore 21.00.

Barcellona-Napoli, il tabellino della gara

Marcatori: 10′ Lenglet (Bar), 23′ Messi (Bar), 46′ rig. Suarez (Bar), 49′ rig. Insigne (Nap)

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Sergi Roberto, De Jong, Rakitic; Messi, Suarez (dal 93′ Ansu Fati), Griezmann (dall’84’ Monchu). A Disposizione: Neto, Junior Firpo, Iñaki Peña, Ricard Puig, Ronald Araújo, Mingueza, De La Fuente, Reis, Orellana. Allenatore: Quique Setién.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian (dal 79′ Elmas), Demme (dal 46′ Lobotka), Zielinski (dal 70′ Lozano); Callejon (dal 70′ Politano), Mertens, Insigne (dal 79′ Milik). A disposizione: Meret, Allan, Llorente, Luperto, Maksimović, Hysaj, Karnezis. Allenatore: Gennaro Gattuso.

Arbitro: Cuneyt Cakir (TUR)

Ammoniti: Zielinski (Nap), Saurez (Bar)

