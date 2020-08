Informazione online, crescita importante per il network Web365: sono estremamente positivi i dati raccolti Comscore per giugno 2020

Passi in avanti importanti per il network Web365, gruppo collegato all’omonima societa Web365 srl, composto dai siti (amoreaquattrozampe.it; AsRomalive.it; Bloglive.it; Calciomercato.it; Calciomercatonews.it; Calciomercatoweb.it; Checucino.it; Chedonna.it; Chenews.it; Direttagoal.it; inews.it; Interlive.it; Juvelive.it; Lalucedimaria.it; Leggilo.org; Livescore24.it; Meteoweek.com; Milanlive.it; Napolicalciolive.it; Newsnotizie.it; Ricettasprint.it; Serieanews.com; Seriebnews.com; Sologossip.it; Tuttomotoriweb.it; Universomamma.it; Viagginews.com; Yeslife.it e Youmovies.it). Come evidenziato dal sito ‘PrimaOnLine’, il network aumenta di quasi il 5% passando da 17.224.000 visitatori unici a 18.136.000. Da notare che al momento web365 si trova all’ottavo posto della classifica generale, ma distante solo 739.000 visitatori unici dal quinto posto, occupato da un vero e proprio colosso della rete come Giallozafferano della Mondadori.