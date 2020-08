Si sblocca l’ottavo di finale di Champions League tra Juventus e Lione. Francesi in vantaggio grazie ad un rigore molto dubbio concesso dall’arbitro Zwayer.

Si complica la qualificazione ai quarti di finale di Champions per la Juventus: all’undicesimo del primo tempo l’arbitro tedesco Zwayer concede un calcio di rigore per un fallo sospetto di Betancur su Ekambi in area di rigore. Dopo un lungo “check” del Var, il direttore di gara conferma la decisione e il Lione si porta in vantaggio grazie al gol di Memphis Depay. Ma le polemiche divampano…

