Gigi Buffon amaro nel post partita che ha sancito l’eliminazione della Juventus per mano del Lione. E sul futuro dice: “Non è più un’ossessione”.

Intervenuto ai microfoni Mediaset, il portiere della Juventus Gigi Buffon, non nasconde la sua delusione per l’eliminazione dei bianconeri negli ottavi di finale di Champions League. L’ex numero 1 della nazionale non trova alibi: “Oggi c’è poco da dire, il Lione ha meritato il passaggio del turno. Il risultato dice questo. Dovevamo sfruttare meglio la partita di andata, soprattutto vista l’assenza di Depay, a mio avviso fortissimo”.

Sul suo futuro dice: “Ormai la Champions, così come il mio futuro, non è più un’ossessione. Ho ancora un anno di contratto, poi si vedrà. Per quanto riguarda la squadra, come ogni anno, dobbiamo azzerare tutto e ripartire più forti”.

