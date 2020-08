Il Milan punta a grandi colpi di mercato per la prossima stagione e mette nel mirino Federico Chiesa: si fa sul serio per l’esterno viola

Ritorno in Europa per il Milan che ora vuole puntare a tornare ai vertici della Serie A. Così la società rossonera vuole mettere a segno grandi colpi di mercato per la prossima stagione, uno su tutti, Federico Chiesa. Si inizia a fare sul serio per l’esterno della Fiorentina.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Milan, che affare per la difesa | Due in cambio di uno

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Milan, Mendes beffa la Juventus | Proposto al Real Madrid

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Milan, risoluzione e nuovo club | I dettagli

Calciomercato Milan, Chiesa obiettivo numero uno: Pioli lo vuole

Il calciomercato del Milan è pronto a spiccare il volo. La società rossonera vuole investire su nuovi talenti per colmare il gap con le squadre ai vertici della classifica. Tra i vari giocatori osservati, ci sarebbe anche Federico Chiesa. L’esterno della Fiorentina è corteggiato da tempo da Inter e, soprattutto, Juventus ma anche da top club europei come il Manchester United.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del quotidiano ‘La Nazione’, il giocatore sarebbe un obiettivo concreto del Milan, che ora sarebbe intenzionato a fare sul serio per il suo acquisto. Chiesa sembrerebbe non voler accettare offerte dall’estero e tra i rossoneri ci sarebbe l’allenatore Stefano Pioli che spingerebbe molto per averlo e che lo avrebbe già allenato nei due anni in viola. L’ostacolo al momento però sarebbero le richieste della Fiorentina, che non sarebbero intenzionati a scendere sotto i 60 milioni di euro. Operazione difficile ma che il Milan vorrebbe chiudere a tutti i costi.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Milan, accordo con Raiola | Triplo ‘colpo’!