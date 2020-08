Zvonimir Boban, ex CFO del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo Ibrahimovic e, soprattutto, è tornato sulla decisione del rinnovo dello svedese.

Il rapporto tra Zvonimir Boban e il Milan è durato solo pochi mesi. L’ex CFO dei rossoneri, però, è tornato a parlare e lo ha fatto tramite un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Tanti i temi toccati da Boban, soprattutto quello dell’acquisto di Zlatan Ibrahimovic e, chiaramente, anche del successivo rinnovo dello svedese. La sua presenza ha notevolmente migliorato il rendimento dei giocatori del Milan, che annaspavano fino a quel momento. Ma non è mancata la frecciata verso il club rossonero.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, UFFICIALE torna Di Francesco | L’annuncio del club

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Conte shock | Ritorno clamoroso!

Milan, Boban: “Rinnovo di Ibrahimovic? A febbraio non si è potuto fare”

Sul contratto di Ibrahimovic, Boban si è espresso con una stoccata verso il Milan: “Con lo svedese avevamo un gentlemen agreement. Qualora lui non fosse sufficientemente in forma, avrebbe smesso da solo. Ma ero sicuro che non ci sarebbero stati problemi, perché lui è forte e consapevole del suo corpo. Il rinnovo in quel momento non si è potuto fare, diciamo così“.

Nel corso della sua intervista, Boban ha parlato anche dei suoi pensieri riguardo il mercato del Milan della scorsa stagione: “Dopo la sessione estiva di mercato dell’anno scorso, avevo dichiarato che ci servivano due calciatori di esperienza“. E qui la scelta è ricaduta -anche- su Ibra: “Lui, Kjaer e l’esplosione di Rebic, che è un vice-campione del mondo, hanno aiutato notevolmente gli altri giocatori, che hanno iniziato a giocare meglio“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, colpaccio per la fascia | Arriva dalla Serie A

Milan, in Serie A il dopo Elliott | Nome clamoroso