Calciomercato Juventus, Sarri in bilico | Clamorosa ipotesi in Spagna

Calciomercato Juventus, Maurizio Sarri saluta e va in Spagna? La clamorosa ipotesi per il futuro del tecnico toscano

Un’Europa League e uno Scudetto vinto nelle ultime due stagioni, sulle panchine di Chelsea e Juventus. Eppure, Maurizio Sarri non sembra essersi tolto di dosso la patina del ‘provinciale’. L’esperienza in bianconero non è stata delle migliori, nonostante il nono titolo di fila vinto dai suoi. E anche il rapporto con la dirigenza sabauda e il resto della piazza non sembra essere mai nato. Ecco, dunque, che potrebbe schiudersi una clamorosa ipotesi per il suo futuro: la Spagna. O meglio, la Catalogna.

Juventus, Sarri proposto al Barcellona: la risposta di Bartomeu

La clamorosa ipotesi di mercato potrebbe essere l’approdo di Maurizio Sarri al Barcellona. Un approdo, però, che sembra restare inverosimile, visto la risposta del presidente blaugrana, Bartomeu. Alcuni intermediari di mercato avrebbero proposto la figura del tecnico bianconero come successore di Quique Setien sulla panchina del Camp Nou. Se da una parte il 4-3-3 sarriano attiri parte della dirigenza blaugrana, Bartomeu avrebbe rimesso al mittente la proposta perché poco convinto del tecnico toscano. Il curriculum di Sarri non sarebbe stato giudicato all’altezza del Barcellona, preoccupato anche dalle tante carenze che il tecnico ha mostrato nella gestione di grandi gruppi, tra Londra e Torino. E poi, lo spogliatoio del Barça, ad oggi, sembra spingere per una sola figura: quella di Xavi Hernandez, individuato da Messi e compagni come unico vero erede di Guardiola.

Un’ipotesi, dunque, che sarebbe nata e morta sul nascere, quella di Sarri al Barcellona, che non troverebbe troppi riscontri positivi tra le fila della dirigenza blaugrana. Il futuro del tecnico toscano sembra destinato ancora in Italia.

