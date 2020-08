Calciomercato Juventus, Paratici via e doppio ritorno clamoroso | I dettagli

Sono settimane cruciali per il futuro della Juventus. Possibile ribaltone clamoroso sia in panchina che nella dirigenza bianconera

È stata una stagione di alti e bassi fino a questo momento per la Juventus. Ormai più di un anno fa Maurizio Sarri è subentrato a Massimiliano Allegri ma non è arrivata la svolta riguardante il tanto discusso bel gioco. La compagine bianconera, però, ha conquistato lo scudetto nonostante qualche passo falso di troppo.

Le prestazioni fin qui sono state convincenti solo a tratti e questa sera bisognerà cambiare atteggiamento per ribaltare la gara con il Lione, valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. All’andata i francesi ebbero la meglio imponendosi per 1-0 tra le proprie mura.

Calciomercato Juventus, la Roma pensa a Paratici. Clamoroso ritorno di Marotta e Allegri

Un eventuale ko odierno rimetterebbe in discussione non solo i calciatori, ma anche l’allenatore e alcuni dirigenti. Per quanto riguarda Fabio Paratici, infatti, potrebbe farsi avanti la Roma visto che sembrerebbe essere un obiettivo del nuovo proprietario Dan Friedkin.

Non è da escludere poi un clamoroso doppio ritorno: quello di Beppe Marotta come amministratore delegato e proprio Massimiliano Allegri in panchina. Al posto di Fabio Paratici, invece, potrebbe esserci la promozione del suo attuale vice Federico Cherubini, che nel frattempo è seguito anche dal Parma per il post Faggiano.

Non bisogna dimenticare il 19 settembre riparte già la Serie A e non c’è tanto tempo a disposizione, per cui in pochissime settimane si potrebbe decidere il futuro di Fabio Paratici e non solo.