Calciomercato Juventus, scambio e rischio beffa | ‘Decide’ Sarri!

Calciomercato Juventus, il futuro di Milik dipende da Maurizio Sarri: nuovi scenari a sorpresa per il bomber del Napoli

Il percorso di Arkadiusz Milik con il Napoli si è ormai esaurito. Non ci sarà il rinnovo del polacco con gli azzurri, che oltretutto hanno già acquistato il suo sostituto, Osimhen. Via alle trattative per la cessione, con De Laurentiis che ha però già dichiarato che venderà soltanto alle sue condizioni. Il giocatore vuole soltanto la Juventus, ma non è detto che sia lui l’erede designato di Gonzalo Higuain, altro bomber con la valigia.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, erede Higuain | Top player low cost!

Calciomercato Juventus, addio Milik se va via Sarri: nuova ipotesi per il bomber

Il tutto può dipendere dal futuro di Maurizio Sarri. L’allenatore della Juventus apprezza molto le qualità del polacco, già avuto a Napoli anche se solo a mezzo servizio per i due gravi infortuni al ginocchio. Il tecnico è tuttavia a sua volta in bilico, la conquista dello scudetto potrebbe non essere sufficiente per garantirgli la riconferma in bianconero. Molto passerà anche dalla sfida di questa sera in Champions League con il Lione, un fallimento prematuro in Europa potrebbe già scrivere la parola fine sulla sua avventura sulla panchina dei campioni d’Italia.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, Friedkin subito all’opera | Triplo dispetto alla Juventus

Senza Sarri, gli obiettivi della Juve in prima linea potrebbero anche cambiare. E così, per Milik, potrebbe prendere corpo un altro tipo di trasferimento. A Napoli ieri il ds azzurro Giuntoli ha incontrato in maniera fortuita Veretout, il centrocampista francese è rimasto un obiettivo gradito ai partenopei. Che dunque potrebbero proporre alla Roma lo scambio tra l’ex Fiorentina e l’attaccante. Una pista non così improbabile e che vale la pena monitorare, dato che lo stesso Milik è stato seguito anche dai giallorossi.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Roma, ormai è già un ex | C’è lo scambio con il Napoli

Calciomercato Juventus, erede Sarri | Intreccio clamoroso con la Roma