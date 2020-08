Calciomercato, ‘bomba’ Juventus | ”Via Dybala per Icardi”

Calciomercato Juventus, la clamorosa indiscrezione lanciata dal giornalista Maurizio Dall’O nel corso di TopCalcio24: al centro ci sono Dybala e Icardi

L’anno scorso è stato ad un passo dal firmare con il Manchester United, adesso è uno dei leader indiscussi della Juventus. Da partente ad MVP, la strana stagione di Paulo Dybala, che ha trascinato i bianconeri al nono scudetto di fila, più di quanto abbia fatto il suo collega Cristiano Ronaldo. Eppure, il suo futuro a Torino potrebbe essere meno sicuro di quello che sembra, come spiegato dal giornalista Maurizio Dall’O nel corso di ‘TopCalcio24’.

Juventus, la bomba di mercato di Dall’O: “Dybala al Real Madrid e Icardi in bianconero!”

“La mia idea è che la Juventus potrebbe essere disposta e pronta a vendere Paulo Dybala al Real Madrid, così da fare spazio in attacco e andare forte su Mauro Icardi“: questa la clamorosa indiscrezione di mercato lanciata da Maurizio Dall’O, che ha provato a fare chiarezza sulle strategie dei bianconeri. D’altronde, l’ex attaccante dell’Inter è un pallino di Paratici, che farebbe di tutto per riportarlo in Italia e farlo approdare alla Juventus, seppur con un anno di ritardo. Dybala, dalla sua, potrebbe voler cambiare aria, nonostante l’annata da protagonista, memore dell’ultima estate, dove i bianconeri hanno provato insistentemente a piazzarlo in Premier League.

Chissà se questa indiscrezione resterà tale o si trasformerà in reale trattativa. La Juventus, intanto, sembrerebbe aver aperto i casting per l’attacco: Icardi rientrerebbe nella lista di Paratici.

