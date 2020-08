Calciomercato Juventus, futuro Ronaldo | Scenario clamoroso

Tornano le notti di Champions League ed è subito un dentro fuori per la Juventus: svelata intanto la volontà di Cristiano Ronaldo

È una giornata cruciale per la stagione e anche il futuro della Juventus. Questa sera, a partire dalle ore 21, i bianconeri sfideranno il Lione all’Allianz Stadium per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Si ripartirà dalla gara di andata disputata ormai più di cinque mesi fa, nella quale i francesi si imposero per 1-0.

Servirà dunque una grande prestazione per ribaltare il risultato e accedere ai quarti di finale. La squadra allenata da Maurizio Sarri deve cancellare le brutte gare dell’ultimo periodo di campionato e ripartire oggi con nuovi stimoli e motivazioni nella competizione più importante per club.

Calciomercato Juventus, Ronaldo verso il PSG in caso di sconfitta con il Lione

La partita non sarà importante solo ai fini della valutazione della stagione, ma anche perché un eventuale passo falso potrebbe aprire a scenari clamorosi sia per la panchina che per l’attacco. Secondo quanto riportato da Don Balon, infatti, nei 90 minuti (o più in caso di supplementari) si potrebbe decidere anche il futuro di Cristiano Ronaldo.

La testata giornalistica spagnola fa sapere che il portoghese sarebbe ormai convinto della sua decisione: con l’eliminazione agli ottavi la sua volontà sarebbe quella di cambiare squadra e trasferirsi al Paris Saint-Germain per trovare altri campioni come Mbappe e Neymar.

Nonostante i 35 anni, il fenomeno portoghese ha dimostrato di essere ancora all’altezza delle grandi squadre e di poter fare la differenza in ogni momento.

