Calciomercato, spesa folle per Lautaro e Koulibaly | Cifra da capogiro

Mentre si giocano le competizioni europee, va avanti il calciomercato e il club prepara il grande colpo dalla Serie A: spesa folle per Lautaro e Koulibaly!

Dopo aver vissuto una grande stagione, continua ad essere in bilico il futuro dell’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez, che ora è pienamente concentrato sull’Europa League ma sa che può succedere di tutto nelle prossime settimane di calciomercato. Solo un anno fa l’argentino era usato in maniera sporadica, oggi è un punto fermo dell’attacco di Antonio Conte.

Sono già 19 le reti siglate in questa stagione contro le 9 siglate un anno fa. Tra queste, inoltre, ci sono anche gol di pregevole fattura o comunque segnati in campi difficili come il Camp Nou. Grazie alla grande intesa con Lukaku è stata formata sicuramente una delle coppie più importanti in Europa.

Calciomercato, il Manchester City punta al doppio colpo: 200 milioni per Lautaro Martinez e Koulibaly

Il Barcellona ha seguito Lautaro per diversi mesi ma dopo una lunga trattativa ora la situazione sembrerebbe in standby, per via del costo elevato del giovane attaccante. Secondo quanto riportato da Don Balon, però, ora su di lui potrebbe spuntare l’interesse del Manchester City.

Pep Guardiola ha visto giocare il classe 1997 a Milano ed è stato convinto dalle sue giocate. Dalla Spagna annunciano poi che i Citizens starebbero preparando il colpo in avanti e non solo: oltre a Martinez nel mirino ci sarebbe anche Kalidou Koulibaly del Napoli. La spesa totale per i due calciatori della Serie A potrebbe aggirarsi sui 200 milioni di euro.

Una spesa che il club di Premier League può permettersi dopo aver avuto l’ok per la partecipazione alle prossime Champions League e al calciomercato.

