Sono settimane delicate per il futuro dell’Inter, che vuole vincere l’Europa League per poi pensare all’allenatore. C’è la svolta per Allegri

Sono giornate importanti per il futuro dell’Inter, che è in lotta per l’Europa League e in queste due settimane farà di tutto per riportare a Milano sponda nerazzurra un titolo che manca da ormai quasi dieci anni. La prima gara con il Getafe è andata bene e la compagine allenata da Antonio Conte ha vinto per 2-0.

Il prossimo ostacolo sarà il Bayer Leverkusen, che ieri sera ha eliminato il Rangers e se la giocherà con la compagine italiana lunedì prossimo. Queste gare potrebbero rivelarsi importanti anche per il futuro dell’allenatore nerazzurro, che magari guarderebbe in avanti con più fiducia in caso di successo.

Calciomercato Inter, assist dalla Nazionale: Allegri possibile ct facilita la permanenza di Conte

Per quanto riguarda Antonio Conte, però, un assist potrebbe arrivare dalla Nazionale, dove si vive un’altra situazione delicata. Il possibile inserimento di Marcello Lippi come direttore tecnico potrebbe davvero far andare via Roberto Mancini: a quel punto il favorito per il ruolo di commissario tecnico sarebbe Massimiliano Allegri.

In questo caso, dunque, si allontanerebbe il sostituto ideale di Antonio Conte in nerazzurro e per questo l’Inter potrebbe fare di tutto per accontentare il proprio tecnico e convincerlo a rimanere anche nelle prossime stagioni.

In ogni caso le valutazioni decisive saranno fatte a fine stagione, quando le parti si incontreranno e vedranno se sussistono le condizioni per andare avanti.

