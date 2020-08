Super colpo in arrivo per la Lazio. Il campione della Premier League sta per pronunciare il fatidico ‘sì’. I dettagli dell’accordo

Ragiona in grande la Lazio dopo un’annata che si conferma straordinaria, nonostante il finale abbia fatto sorgere più di qualche rimorso. Il percorso eccezionale fatto dagli uomini di Simone Inzaghi resta. Il club biancoceleste ha infatti lottato, contro ogni pronostico, per lo scudetto fianco a fianco con Juventus ed Inter. Alla fine c’è stato però il crollo emotivo, e forse anche fisico, che ha fatto andare in frantumi il grande sogno laziale. Non crollano però le certezze acquisite dal club, come quella di essere ora una delle principali potenze della Serie A e di poter meritatamente far parte della prossima edizione della Champions League. Per questo arriveranno colpi importanti, come quello che porta a David Silva.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, clamoroso Juventus | L’ex Inter per il post Sarri!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, cessione a Friedkin: accordo UFFICIALE

Lazio, entro domenica il ‘sì’: arriva David Silva

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’operazione sarebbe avviata verso la conclusione. Il campione spagnolo, che a breve sarà svincolato dal Manchester City, starebbe infatti per dire sì alla Lazio. Il definitivo ‘ok’ del centrocampista offensivo ai biancocelesti potrebbe arrivare giù nel prossimo weekend, entro domenica. Pronto per Silva ci sarebbe un contratto di durata triennale. Ancora, però, resterebbe da trovare l’accordo su eventuali bonus e benefit.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Tutto sommato, però, si respira aria positiva intorno all’affare che dovrebbe portare il campione del mondo con la Spagna verso la capitale italiana. Per la Lazio è in chiusura un super colpo per la prossima Champions League.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, rinnovo “complicato” | Occasione dal Real

Calciomercato Inter, UFFICIALE | Sanchez è nerazzurro!