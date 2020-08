Maurizio Sarri interviene in conferenza stampa prima della partita tra Juventus e Lione, parlando anche del suo futuro

La Juventus arriva con tanta pressione all’appuntamento in Champions League contro il Lione. Se i bianconeri non dovessero riuscire a ribaltare il risultato Maurizio Sarri rischierebbe e non poco il futuro sulla panchina della Vecchia Signora. Per questo un’eventuale eliminazione contro i francesi potrebbe significare l’ultima panchina in casa Juventus: “Non ci ho pensato, stai dando dei dilettanti ai dirigenti – ha risposto Sarri nella consueta conferenza della vigilia – . I nostri dirigenti hanno fatto già le loro valutazioni e le avranno fatte indipendentemente dal risultato di domani”.