Calciomercato Juventus, erede Sarri | Intreccio clamoroso con la Roma

La Roma questa sera disputerà gli ottavi di finale di Europa League contro il Siviglia. Da poco è arrivato il cambio di proprietà della società e il futuro di Fonseca dipenderà anche da questa sera

Si è formalizzata la cessione dell’AS Roma, da James Pallotta a Dan Friedkin. Questa sera, però, i calciatori giallorossi non dovranno lasciarsi distrarre dalle voci societarie, perché in Germania disputeranno gli ottavi di finale di Europa League contro il Siviglia. La Roma vuole andare il più avanti possibile nella seconda competizione continentale, anche perché un’eventuale vittoria del trofeo porterebbe la qualificazione diretta in Champions. Tuttavia, una sconfitta pesante questa sera insieme al cambio di proprietà potrebbero aprire a scenari davvero clamorosi, che riguardano l’allenatore Paulo Fonseca.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, maxi scambio con la Roma | Tutti i dettagli

LEGGI ANCHE >>>Roma, paura Pedro | Infortunio shock: esce in barella con l’ossigeno

Roma, occhio al ritorno di Petrachi

Il ritorno di Gianluca Petrachi nelle vesti di direttore sportivo alla Roma non è escluso, a maggior ragione dopo il cambio di proprietà. Una scelta -insieme a un’eliminazione pesante questa sera- che potrebbe significare l’addio di Paulo Fonseca dopo solo una stagione sulla panchina giallorossa. Petrachi e l’ex allenatore dello Shakhtar non si sono lasciati benissimo, dopo il licenziamento del ds da parte di Pallotta.

Il profilo di Fonseca è ritenuto interessante da parte di alcuni membri della dirigenza della Juventus, in caso di addio di Maurizio Sarri. Ma per la panchina bianconera bisognerà aspettare l’esito della partita con il Lione. Tuttavia, almeno per il momento, il principale candidato a sostituire Sarri è un allenatore italiano o un top del ruolo.

Potrebbero interessarti anche:

Calciomercato Lazio, ci siamo per il super colpo | Le ultime