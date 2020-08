Arrivano novità clamorose dalla Spagna riguardo il calciomercato della Juventus: chiusa la trattativa per il bomber, annuncio imminente!

Dopo una stagione di alti e bassi, la Juventus vuole rialzarsi in maniera definitiva cercando di disputare una grande Champions League. I bianconeri hanno conquistato lo scudetto con due giornate di anticipo nonostante le tante prestazioni poco convincenti, ma domani sera contro il Lione servirà di più per passare il turno.

Nel complesso si può dire che fin qui l’annata di Maurizio Sarri è positiva perché è arrivato il suo primo titolo italiano da allenatore, ma per renderla storica ci vuole di più in Europa. La compagine bianconera ci ha abituato a rimonte importanti e quella con il Lione è sicuramente fattibile.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: fatta per Milik, in arrivo l’ufficialità

Cristiano Ronaldo e compagni sono completamente focalizzati sulla Champions League, mentre Fabio Paratici vuole rendere la rosa ancor più competitiva in futuro ed è già al lavoro per fare ciò. Sembrerebbero essere in arrivo delle novità importanti in attacco.

In avanti ci sarà probabilmente la partenza dell’unica punta centrale Gonzalo Higuain per fare spazio ad Arkadiusz Milik. Secondo quanto riportato da TodoFichajes.com, infatti, l’affare con il Napoli per il polacco sarebbe ormai chiuso e mancherebbe solo l’ufficialità che potrebbe essere imminente.

Non si conoscono i dettagli, ma dalla Spagna fanno sapere che nella trattativa dovrebbe esserci anche Federico Bernardeschi per ridurre il prezzo di acquisto di Milik.