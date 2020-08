Ancora un attacco nei confronti del tecnico dell’Inter Antonio Conte: arriva la frecciata sulle sue ultime dichiarazioni

Antonio Conte non vive un momento semplice alla guida dell’Inter. La vittoria sul Getafe non basta a placare le polemiche per le ultime, dure, dichiarazioni del tecnico interista. L’attacco al club di Zhang non è passato inosservato e Mario Sconcerti, attraverso le pagine de ‘Il Corriere della Sera‘, ha voluto rispondere all’allenatore leccese.

Inter, Sconcerti all’attacco: “Conte, nessun privilegio”

Mario Sconcerti si scaglia contro Antonio Conte: “L’Inter non si sentirebbe protetta… Ma da chi? Se lo dice gente come Conte e Bergomi allora vuol dire che c’è davvero differenza di trattamento, con le grandi favorite”, scrive il noto giornalista che poi rincara la dose. “Conte, poi, sarebbe un testimone diretto di questi privilegi visto il suo infinito passato juventino“.

Sconcerti però prova a disinnescare ogni polemica: “Se avesse ragione, significherebbe che siamo sempre stati in mano ad un calcio irregolare. Nello sport non esistono privilegi. Sono sospettabili ma non possono essere garantiti”.

In ultima battuta, sconcerti guarda in casa Inter: “Difficile credere che il club nerazzurro sia emarginata dalla forza quando qualche anno fa, da terza in classifica, le è stato assegnato lo scudetto. Unico esempio nella storia”

