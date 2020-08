Calciomercato Milan, Mendes beffa la Juventus | Proposto al Real Madrid

Il super-procuratore Jorge Mendes è all’opera per effettuare l’ennesima operazione di mercato importante, che stavolta riguarda il Milan.

Il Real Madrid di Zinedine Zidane ha portato a casa la vittoria della Liga, grazie soprattutto ai gol di Karim Benzema. I Galacticos hanno puntato molto sulle prestazioni del centravanti francese, ma non hanno potuto beneficiare di un sostituto adeguato. Ecco perché, secondo Don Balon, uno dei nomi papabili come vice-Benzema è Rafael Leao, attualmente in forza al Milan.

Milan, Mendes ha proposto Leao al Real

I sostituti di Benzema al Real Madrid sono Mariano Diaz e Luka Jovic, ma durante questa stagione Zidane non ha potuto contare sui due per vari motivi. Mariano si è confrontato con parecchi problemi fisici, che ne hanno limitato l’impiego, anche se il rendimento è stato buono quando è andato in campo. A differenza di Jovic, un flop assoluto -nel mirino del Milan- visti i 60 milioni di euro sborsati per assicurarselo dal Bayer Leverkusen.

Dunque, il Real è alla ricerca di un attaccante. Jorge Mendes ha proposto il cartellino di Rafael Leao, ora al Milan, ma nel mirino anche della Juventus. Una trattativa complicata, dato che il club rossonero lo ha acquistato solo lo scorso anno dal Lille per 35 milioni. Tuttavia, il fatto di essere una riserva di Ibrahimovic e Rebic, potrebbe invogliare il Real a convincere il Milan nell’ambito di una trattativa.

