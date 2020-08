Calciomercato Juventus, Agnelli ha deciso | Scelto il post Sarri

Andrea Agnelli attende l’esito della Champions League per programmare il futuro, nel frattempo spunta l’obiettivo numero uno per il post-Sarri

È stata una stagione particolare per la Juventus, che dopo diverse sconfitte e tanti passi falsi è riuscita a conquistare il nono scudetto consecutivo con due giornate di anticipo. La compagine bianconera alla fine ha chiuso il campionato a solo un punto di distacco dall’Inter dopo aver perso sia Supercoppa Italiana che Coppa Italia.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Juventus-Renan Lodi | Il retroscena di CMWEB

Ora però c’è un’occasione importante da sfruttare perché si può raddrizzare un’annata di alti e bassi o addirittura renderla storica attraverso la Champions League, che ripartirà dopodomani. La gara con il Lione sarà un crocevia fondamentale non solo per la competizione, ma anche per il futuro dei bianconeri.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, tentativo shock per il big | ‘Sponsor’ Allegri

Calciomercato Juventus, Champions decisiva per Sarri: Agnelli pensa a Pirlo

La Juventus deve fare la gara quasi perfetta nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League, in quanto la sconfitta per 1-0 nell’andata rappresenta sempre un risultato insidioso e difficile da ribaltare. Sta di fatto che sulla carta i bianconeri sono superiori ai francesi e sono obbligati a crederci.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, svolta per la fascia | Colpaccio gratis

Questa gara potrebbe aprire a scenari clamorosi per il futuro. Secondo quanto riportato da Dagospia, infatti, Maurizio Sarri dovrebbe rimanere sulla panchina della Juventus ma non sarebbe da escludere l’addio in caso di fallimento in Champions League. Nel frattempo c’è Andrea Pirlo che osserva la situazione e potrebbe essere il vero obiettivo di Andrea Agnelli per il futuro.

La Juventus ha ormai deciso che vuole una mentalità offensiva e il neo allenatore della squadra Under 23 ha dichiarato di avere idee simili a quelle cercate dal presidente Agnelli.