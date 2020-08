Calciomercato Juventus, Ronaldo si muove | Chiamata a Zidane

Il futuro di Maurizio Sarri è in bilico, il passaggio del turno contro il Lione potrebbe non bastare. La Juventus, dunque, ha in Cristiano Ronaldo un alleato per convincere una vecchia conoscenza del portoghese ad accettare la panchina.

La stagione di Maurizio Sarri non ha convinto pienamente la dirigenza della Juventus e i suoi giocatori. La partita con il Lione sarà senza dubbio decisiva in vista di una permanenza, ma le cose potrebbero cambiare a prescindere dalla Champions League. Infatti, secondo quanto riferito da Don Diario, si è addirittura attivato Cristiano Ronaldo e ha contattato una sua vecchia conoscenza.

Juventus, Cristiano Ronaldo chiama Zidane

Ronaldo non vorrebbe più condividere lo spogliatoio con Maurizio Sarri. Il suo desiderio è quello di essere allenato di nuovo da Zinedine Zidane, attualmente al Real Madrid e fresco vincitore della Liga. Il feeling tra i due è sempre stato molto particolare, tanto che CR7 ha chiamato Zidane per cercare di convincerlo ad accettare la panchina della Juventus.

Ronaldo è consapevole del fatto che l’allenatore francese è in grado di portare la Juve alla conquista della Champions League, che manca dalla stagione 1995/96. Per questo motivo, l’asso portoghese proverà a metterci del suo per convincere Zidane sul fatto che cambiare aria e trasferirsi a Torino sia la migliore scelta possibile.

