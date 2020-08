Il calciomercato della Juventus potrebbe vedere un doppio ‘assist’ da Jorge Mendes, procuratore di CR7: ecco l’erede di Maurizio Sarri

Un futuro che ormai sembra scritto. Salvo clamorose sorprese, Maurizio Sarri difficilmente sarà il tecnico della Juventus nella prossima stagione. L’allenatore di Figline è appeso ad un filo e la dirigenza bianconera, durante il calciomercato estivo, può affidarsi a Jorge Mendes per scovare l’erede. L’agente di Cristiano Ronaldo può portare il sostituto del tecnico e non solo: i dettagli.

Calciomercato Juventus, Mendes in regia: ‘doppio colpo’

I rapporti tra la ‘Vecchia Signora’ sono eccellenti e nelle prossime settimane potrebbero consolidarsi con un maxi affare, con, ovviamente, Jorge Mendes in cabina di regia. Il potente procuratore portoghese potrebbe proporre alla dirigenza bianconera Nuno Espirito Santo come successore di Sarri, ormai sempre più lontano da Torino.

Il tecnico 46enne, in scadenza nel 2021 con il Wolverhampton, potrebbe quindi approdare sulla panchina della Juventus portando in dote un ‘regalo’ per la rosa bianconera: Raul Jimenez. Il talentuoso attaccante messicano ha stupito tutti con la maglia dei ‘Wolves’ tanto da finire, ormai da diverse settimane, in cima alla lista di Paratici per rinforzare l’attacco.

Un doppio affare dalla Premier League, in casa Wolverhampton, orchestrato da Jorge Mendes. La Juventus disegna il suo futuro: Espirito Santo e Jimenez possono approdare in Serie A.

