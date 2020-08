Calciomercato Inter, Marotta gelato | Chiesti 70 milioni

L’Inter è molto attiva sul mercato dopo l’acquisto Hakimi. Antonio Conte, dopo la sfuriata in diretta nel postpartita di Atalanta-Inter, desidera nuovi giocatori soprattutto per rinforzare il centrocampo.

Il postpartita di Atalanta-Inter è stato molto travagliato, soprattutto per le parole di Antonio Conte contro la dirigenza nerazzurra. Le successive voci, che vedrebbero l’allenatore dell’Inter approdare verso altre panchine, non hanno aiutato. Tuttavia, il mercato continua e Marotta insieme alla sua squadra è alla ricerca di nuovi giocatori per rinforzare l’Inter, che ha da colmare il gap con la Juventus. Si è parlato molto di Tanguy Ndombele, centrocampista del Tottenham, a cui l’Inter è molto interessata. Il portale francese Le10Sport.com, ha rilasciato diversi aggiornamenti riguardo la trattativa.

L’Inter spinge per Ndombele, la richiesta del Tottenham

Grande obiettivo in casa Inter, Tanguy Ndombele è sulla lista delle cessioni del Tottenham. Gli Spurs hanno acquistato il francese l’anno scorso dal Lione, per 70 milioni di euro. Una cifra esorbitante, che in questa finestra di mercato hanno intenzione di recuperare: infatti, l’intenzione è di cedere l’ex Lione appunto per 70 milioni, rientrando dell’investimento dell’anno scorso.

L’Inter, finora, non si è avvicinata a questa cifra, ma avrebbe proposto il cartellino di Milan Skriniar nella trattativa. La proposta ha ricevuto parere negativo da parte del Tottenham, che ha respinto anche la richiesta del Paris Saint-Germain. Ndombele rientra nella lista di Tuchel, che farà di tutto per averlo, ma la trattativa è possibile solo in prestito. Opzione scartata dal Tottenham, che cederà il giocatore solo per -almeno- 70 milioni di euro.

