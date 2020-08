Calciomercato Inter, il City su Lautaro | Conte chiede una contropartita

Su Lautaro Martinez, oltre all’interesse del Barça, c’è da registrare anche quello del Manchester City. L’Inter potrebbe cedere in Premier l’argentino, Conte ha chiesto una contropartita ai Cityzens.

L’Inter negli ultimi giorni ha concretizzato l’acquisto di Alexis Sanchez dal Manchester United. La permanenza del cileno permetterà ad Antonio Conte di avere una valida alternativa a Lukaku e Lautaro Martinez. Tuttavia, l’attaccante argentino potrebbe lasciare il club nerazzurro: è noto l’interesse del Barcellona, ma The Athletic ha rilanciato anche quello del Manchester City.

Inter, il Manchester City si inserisce nella corsa per Lautaro

Il Barcellona è alla ricerca di un attaccante, ma la richiesta dell’Inter per Lautaro Martinez è considerata troppo alta. Ed è per questo che nella corsa all’attaccante argentino, i blaugrana sembrano stati superati dal Manchester City, con Guardiola che vorrebbe assicurarsi l’attaccante argentino.

I Cityzens devono trovare dei sostituti per due leggende come David Silva e Sergio Aguero e la prima scelta per l’attacco è proprio Lautaro. Nella trattativa, Conte potrebbe chiedere l’inserimento di Gundogan, molto apprezzato dall’ex allenatore della Juventus. In più, il Man City sarebbe pronto ad accontentare l’Inter sul piano economico.

