Calciomercato, niente Inter | L’obiettivo di Conte in Liga

Bomba dalla Spagna e colpo che sfuma per l’Inter: Real Madrid e Chelsea pronti ad un clamoroso scambio James-Kante

Ottenuto il secondo posto in classifica alla prima stagione in nerazzurro, per Antonio Conte non resta che migliorare il suo gruppo e provare il salto di qualità in estate per lottare a duello con la Juventus per la conquista del prossimo scudetto. Diversi gli obiettivi del tecnico salentino dell’Inter, tra questi anche nomi di caratura europea e mondiale come N’Golo Kante, campione del mondo di Russia 2018 con la Francia e già allenato dall’ex ct italiano proprio ai tempi del Chelsea. Il centrocampista ventinovenne però è un prezioso obiettivo anche di altre importanti big europee, come il Real Madrid di Zidane, che vorrebbe in rosa il suo connazionale per costruire una coppia mediana imbattibile con Casemiro.

Kante, niente Inter: scambio con James per Real e Chelsea

Stando a quanto rivelato da DonBalon i due club sarebbero pronti ad un clamoroso scambio. I madrileni infatti potrebbero mettere sul piatto James Rodriguez più una somma tra i 10 e i 20 milioni di euro per portare in Spagna il campione francese. Tale tipo di soluzione avrebbe trovato già l’approvazione di entrambi i tecnici, Ziadne per il Real Madrid e Lampard per il Chelsea. Mancherebbe ancora l’accordo tra Florentino Perez e Roman Abramovich, presidenti dei rispettivi club, ma nulla sembrerebbe potersi frapporre tra il volere dei due tecnici.

Sfumerebbe in tal modo un colpo importante per l’Inter. Zidane è pronto a strappare a Conte uno dei pezzi più pregiati sul mercato. Kante potrebbe dunque unirsi al Real Madrid nella prossima estate, parte di in uno scambio che accontenterebbe anche il Chelsea che accoglierebbe in rosa il fantasista colombiano James Rodriguez.

