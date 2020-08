Il calciomercato dell’Inter potrebbe subire un’importante accelerata durante il periodo in Germania per l’Europa League: summit con il Bayern Monaco

In casa Inter ci si prepara per la cavalcata in Europa League, che partirà questa sera con la sfida contro il Getafe. I nerazzurri però potrebbero approfittare della trasferta in Germania per discutere con il Bayern Monaco di alcune possibili trattative.

Calciomercato Inter, da Perisic a Brozovic fino a Tolisso: asse con il Bayern Monaco

Il calciomercato dell‘Inter inizia ad entrare nel vivo anche grazie all’Europa League. Infatti i nerazzurri per giocare la partita degli ottavi di finale contro il Getafe si sono dovuti trasferire in Germania, dove incontreranno il Bayern Monaco per un summit di mercato. Come riporta il sito ‘Sportske Novosti’, la società interista con quella tedesca potrebbero parlare di Ivan Perisic, esterno che ha giocato in prestito con i bavaresi in questa stagione, ma non è stato riscattato. Il club tedesco vorrebbe che l’Inter scendesse sotto ai 20 milioni richiesti ed il giocatore vorrebbe rimanere in Germania.

Inoltre tra i nerazzurri ed il Bayern Monaco potrebbe aprirsi uno scambio tra Marcelo Brozovic, centrocampista finito da tempo nel mirino dei tedeschi e Corentin Tolisso, altro ottimo centrocampista francese. Nella trattativa però i nerazzurri potrebbero chiedere anche un conguaglio economico di circa 30 milioni di euro a loro favore. Trasferta in Germania che dunque oltre a conseguire i sogni europei servirà anche in chiave calciomercato.

