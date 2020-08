Atalanta-Psg, assenza pesante | Infortunio per il big: i dettagli

Non arrivano buone notizie per quanto riguarda Atalanta-Psg: uno dei protagonisti si fa male in allenamento: niente Champions League

Quando mancano esattamente sette giorni al match dei quarti di Champions tra Atalanta e Psg, arrivano ancora cattive notizie per i tifosi. Il big nelle ultime ore si è fatto male e con ogni probabilità non sarà della partita. Atalanta-Psg perde uno dei suoi potenziali protagonisti: i dettagli.

Champions League, infortunio in allenamento: niente Atalanta-Psg!

Secondo quanto dichiarato dal giornalista Mohamed Bouhafsi e riportato dall’account Twitter di ‘Actu Foot‘, la presenza di Marco Verratti contro l’Atalanta è in fortissimo dubbio. Il centrocampista del Psg si è fatto male in allenamento e sta tenendo in apprensione Tuchel e lo staff medico parigino.

Dopo il k.o di Mbappe e l’esclusione ormai certa di Ilicic, Atalanta-Psg perderà molto probabilmente un altro dei suoi protagonisti.

Marco Verratti verso l’esclusione: niente Champions League per l’ex Pescara.

