Calciomercato, addio Milan | Il bomber ha scelto!

Milan, è sfida al Monaco per Jovic che può lasciare il Real Madrid in prestito: i favoriti però sono i monegaschi

Se Ralf Rangnick fosse arrivato sulla panchina del Milan, sicuramente una delle prime richieste che avrebbe fatto sarebbe stata quella di affondare il colpo per Luka Jovic. Acquistato la scorsa estate dal Real Madrid, il centravanti serbo classe 1997 non ha certamente reso quanto ci si aspettasse. Zidane lo ha sempre messo alle spalle di Benzema e già in questa sessione di mercato, il giocatore ex Eintracht Francoforte potrebbe cambiare aria.

Calciomercato Milan, sfida al Monaco per Jovic: rossoneri defilati

Nonostante il mancato arrivo di Rangnick, Jovic non è certamente uscito dai radar rossoneri. Il Milan infatti, al di là della conferma di Ibrahimovic con cui si sta discutendo il rinnovo, è a caccia di un centravanti da alternare allo svedese. Pioli ha confermato come nei suoi piani Leao sia un esterno e non una prima punta. Per cui servirà un nuovo attaccante centrale, visto anche l’impegno europeo.

Ad ostacolare il Milan c’è però il Monaco. Stando a quanto riferisce ‘Todofichajes.com’, il club monegasco sarebbe infatti in pole position. Il Real Madrid non si opporrebbe ad una cessione in prestito del giocatore, che sarebbe però il primo obiettivo del nuovo tecnico del club del Principato, Niko Kovac. Jovic sarebbe felice di raggiungere l’amico Rebic al Milan, ma il suo ex allenatore starebbe facendo di tutto per convincerlo: vuole inserirlo al centro del progetto per la prossima stagione.

E sembra che Jovic sia tentato da accettare. Il Milan, assicurano dalla Spagna, sembra essere più indietro nella corsa al serbo, che pare intenzionato a voler accettare la proposta del Monaco.

