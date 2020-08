Calciomercato Juventus, svolta per la fascia | Colpaccio gratis

Juventus, occasione Marcelo: potrebbe essere il suo ultimo anno al Real Madrid nonostante un contratto fino al 2022

Da tempo la Juventus sogna di riportarlo al fianco di Cristiano Ronaldo. O meglio, alle spalle. Per ricomporre quello straordinario duo che ha fatto faville al Real Madrid. E la possibilità di vedere Marcelo in bianconero potrebbe non essere così remota. Il brasiliano, sotto contratto fino al 2022 con il Real Madrid, potrebbe invece lasciare prima la capitale spagnola.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Ronaldo ha scelto il nuovo club | Le ultime

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Allegri e il ‘colpo’ in casa Juventus | I dettagli

Calciomercato Juventus, sogno Marcelo: il punto

Il Real Madrid infatti starebbe pensando ad un sostituto del brasiliano per la fascia sinistra. Zidane ha ormai dato la maglia da titolare a Ferland Mendy e il futuro del classe 1988 sembra essere sempre più lontano dalla capitale iberica. Come riferisce ‘Don Balon’, Florentino Perez starebbe pensando ad un sostituto e il nome individuato è il giovanissimo Nuno Mendes, talento delle giovanili dello Sporting CP, classe 2002 in grado di giocare anche come difensore centrale oltre che sulla fascia sinistra.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Mendes ha una clausola di 45 milioni di euro, ma il suo arrivo potrebbe liberare Marcelo. Se il brasiliano dovesse continuare a non avere lo stesso spazio, potrebbe lasciare anticipatamente Madrid prima dello scadere del proprio contratto. E la Juventus potrebbe approfittarne. I bianconeri sono da tempo interessati al giocatore e la speranza è quella di riuscire ad acquistarlo a zero.

In tal caso però, Marcelo dovrà trovare un’intesa per rescindere il contratto con il Real Madrid, altrimenti la Juventus sarà costretta a presentare un’offerta. Oppure ad aspettare il 2022.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, suggestione dalla Premier | Proposto il bomber

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Conte alla Juventus: “E’ impossibile!!”!