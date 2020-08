Dopo la “pace armata” con Conte, l’Inter guarda al futuro: con Allegri in panchina si punta al colpo dell’anno per il centrocampo nerazzurro.

Giorni caldissimi in casa Inter. Dopo la conferenza shock di Antonio Conte, i nerazzurri preparano la sfida decisiva al Getafe in Europa League. Dopo l’attacco diretto del tecnico leccese nei confronti della dirigenza, il Presidente Zhang ha tentato di placare gli animi, telefonando all’allenatore. L’obiettivo è di rinviare ogni tipo di confronto a fine stagione, concentrandosi sull’Europa League, con il trofeo alla portata dei nerazzurri.

Se per il presente tutti gli sforzi sono destinati sul campo, per l’immediato futuro la dirigenza dell’Inter sembrerebbe però covare grandi obiettivi. A partire dall’allenatore. Un eventuale addio di Conte, aprirebbe le porte a Massimiliano Allegri, ex tecnico di Milan e Juve, attualmente senza panchina. Il tecnico livornese avrebbe le idee chiare circa i principali rinforzi per la squadra, con il clamoroso obiettivo Pogba per il centrocampo.

Calciomercato Inter, Allegri la carta giusta per convincere Pogba

L’idea dell’Inter è quella di intavolare una clamorosa trattativa con il Manchester United per Paul Pogba. Gli ottimi rapporti tra le due squadre, con gli ultimi affari conclusi (ufficiale il riscatto di Sanchez da parte dei nerazzurri), agevolerebbe la trattativa. I nerazzurri potrebbero provarci con una proposta da 58 milioni di euro più il cartellino di Marcelo Brozovic. Il croato, al centro di recenti polemiche per la sua condotta extra-campo, potrebbe convincere la dirigenza dell’Inter a lasciarlo partire. L’ex Dinamo Zagabria ha una valutazione di 40-45 milioni.

Il totale dell’operazione si aggirerebbe dunque sui 100 milioni di euro. Pogba attualmente è in trattativa con lo United per il rinnovo di contratto, ma l’approdo di Allegri all’Inter potrebbe clamorosamente cambiare gli scenari. Con il tecnico toscano, Pogba è stato protagonista di grandi annate con la maglia della Juventus, collezionando numerosi trofei. Un ritorno in Italia per il “polpo” Paul non è dunque da escludere. Seguiranno aggiornamenti.

