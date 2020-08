L’Inter continua a lavorare sul mercato per colmare il gap con la Juventus: nel frattempo i bookmaker calano le quote degli arrivi di Messi, Dzeko ed altri

Chiusa la stagione di Serie A, l’Inter inizia a lavorare in chiave calciomercato per cercare di ridurre le distanze dalla Juventus, che quest’anno ha vinto lo scudetto per la nona volta consecutiva. A promuovere i colpi di mercato della squadra di Conte ci pensano i bookmaker. Calano le quote dell’approdo di Messi, Dzeko e non solo.

Calciomercato Inter, i bookmaker fanno sperare: calate le quote di Messi e Dzeko

Calcio stravolto dall’emergenza Coronavirus, con date cambiate anche per quanto riguarda il calciomercato. Infatti la finestra estiva di mercato quest’anno aprirà a settembre, ma le società sono già in piena caccia ai nuovi talenti. In casa Inter in questa sessione si investirà per avvicinare la Juventus e lottare per interrompere l’egemonia dei bianconeri sulla Serie A. A far sognare i tifosi nerazzurri sugli acquisti per la squadra di Conte sono anche i bookmaker, che calano le quote di alcuni possibili trasferimenti.

Secondo le quote di Matchpoint, il calciatore più vicino all’approdo all’Inter sarebbe Armando Izzo, difensore del Torino quotato a 3.00. Leggermente più difficile, ma non troppo, è l’acquisto del capitano della Roma, Edin Dzeko, attualmente a quota 3.50. Molto più difficili invece gli arrivi di Son ed Alaba, quotati a 5.00. A far sognare invece i tifosi interisti è la quota di Messi, attualmente a 5.50.

