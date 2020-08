Dopo la fine del prestito alla Roma, Chris Smalling torna al Manchester United. Il manager Solskjaer ora fa dietrofont: “Per noi è prezioso”. Inter e Juve alla finestra.

Inter e Juve lo seguono da tempo, ma il futuro di Chris Smalling sembra essere lontano dalla Serie A. Dopo una stagione da protagonista con la maglia della Roma, che ha di fatto rivitalizzato il centrale difensivo inglese, Smalling torna al Manchester United. Il manager dei Red Devils, Ole Gunnar Solskjaer, nella conferenza stampa che precede la sfida di Europa League contro il Lask Linz, fa il punto della situazione circa l’ex nazionale inglese.

Calciomercato Inter, ora Solskjaer cambia idea su Smalling: “Per noi è prezioso”

Incalzato durante la conferenza stampa, l’allenatore dello United Solskjaer è tornato sull’argomento Smalling. Dopo l’ottima stagione in prestito con la maglia della Roma (30 presenza e 3 reti), il difensore cresciuto nel Fulham è finito nel mirino di Inter e Juventus. Le intenzioni di Solskjaer sembrano però essere cambiate rispetto alla passata stagione. Per il tecnico norvegese, Smalling ora: “Rappresenta un valore aggiunto. In questa stagione, alla Roma, Chris ha mostrato di essere un grande difensore centrale”.

Sulle ragioni che invece avevano spinto gli inglesi a cedere in prestito Smalling, Solskjaer dichiara: “Volevo dare a Maguire, Lindelof e Tuanzebe una chance, per questo abbiamo deciso che la cosa migliore per Chris sarebbe stata quella di andare alla Roma per un anno”.

Arriva infine la rettifica di Solskjaer, che lascia presagire un futuro ancora ad ‘Old Trafford’ per Smalling: “Chris ha dimostrato di essere prezioso, ho parlato con lui durante tutta la stagione e sono felice del suo rendimento”. Sembra dunque sfumare il colpo in difesa per Inter e Juventus, entrambe impegnate in campo europeo durante la settimana.

