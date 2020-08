Calciomercato Inter, svolta Cavani| Le cifre dell’affare

Calciomercato Inter, dal Portogallo assicurano: c’è la svolta sul futuro di Edinson Cavani, le cifre dell’affare tra l’uruguaiano e il suo nuovo club

Vero e proprio tormentone di mercato, il nome di Edinson Cavani torna sempre con insistenza a gravitare intorno ai grandi club del nostro campionato, estate dopo estate. Lo sanno bene Inter e Napoli (le più chiacchierate negli ultimi anni) che ogni stagione fanno i conti con le voci di un possibile ritorno del Matador in Serie A. Questa volta, però, potrebbe esserci una svolta concreta nel futuro dell’uruguaiano. Anche se non è coinvolta l’Italia. Come riportato dal media lusitano ‘A Bola’, Cavani sarebbe vicinissimo a firmare con il Benfica per la prossima stagione.

Calciomercato Inter, Cavani va al Benfica: le cifre dell’affare

Dal Portogallo, dunque, assicurano: Cavani è pronto a diventare un nuovo calciatore del Benfica. I contatti si sono ravvivati molto nelle ultime ore, spiega ‘A Bola’, con il calciatore convinto dall’offerta economica dei lusitani: 8 milioni di euro alla firma e uno stipendio annuo da 2,5 milioni netti. Sull’ex Napoli, però, l’interesse di altri club resta vivo, ma la proposta del Benfica sembrerebbe attirarlo molto, soprattutto per il progetto sportivo nel quale Cavani approderebbe. Nonostante l’età (33 anni), infatti, i lusitani sarebbero pronti a metterlo al centro del prossimo ciclo tecnico, puntando a risultati importanti anche nelle coppe europee.

Non resta che attendere, allora: dal Portogallo sono certi che ormai, tra Cavani ed il Benfica, siamo agli ultimi dettagli. Il Matador potrebbe sbarcare al Da Luz per un’altra incredibile pagina della propria carriera.

