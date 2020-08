L’Inter sembrerebbe vicino al cambio in panchina dopo le ultime esternazioni di Conte: al suo posto arriverebbe Allegri, pronto a far saltare uno scambio

Si è ormai logorato il rapporto tra l‘Inter ed Antonio Conte dopo le ultime pesanti dichiarazioni del tecnico. A subentrare in panchina potrebbe essere Massimiliano Allegri. L’ex Juventus è pronto a rivoluzionare i piani di mercato nerazzurri. Vorrebbe far saltare uno scambio.

Calciomercato Inter, Allegri blocca Skriniar: niente scambio con Ndombele del Tottenham

Il calciomercato dell’Inter si preannuncia davvero infuocato, ma non solo per i colpi di mercato in campo. Infatti negli ultimi giorni la posizione di Antonio Conte sembrerebbe essere sempre più in bilico. Le esternazioni nel post partita contro l’Atalanta non sarebbero andate giù alla dirigenza nerazzurra, vista anche la gravità delle accuse, portando a pensare ad un addio immediato. Al suo posto si siederebbe sulla panchina interista un altro ex Juventus, Massimiliano Allegri, già pronto a rivoluzionare i piani di mercato nerazzurri.

Infatti Allegri potrebbe bloccare lo scambio con il Tottenham dove sul piatto ci sarebbero Skriniar e Ndombele. Il tecnico toscano stimerebbe molto il centrale slovacco e vorrebbe trattenerlo, visto nel caso il probabile ritorno alla difesa a quattro. Questo piano convincerebbe anche il difensore nerazzurro, mai pienamente convinto dell’approdo nella squadra di Mourinho, dove non giocherebbe nemmeno la Champions League. Con la conferma dell’ex Samp, la cessione ‘illustre’ in difesa potrebbe essere rappresentata da Stefan de Vrij, poco adatto alla difesa a quattro.

