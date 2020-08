Calciomercato, risoluzione in arrivo col Milan: nuovo club per Giampaolo

Nuovo club in Serie A per l’allenatore ex Sampdoria e Milan. Per Marco Giampaolo arriva l’avventura al Torino. Prima però la risoluzione con i rossoneri

Ha guidato il Milan per pochi mesi soltanto, ottenendo risultati molto lontani dalle aspettative. Per Marco Giampaolo è arrivato l’esonero dai rossoneri ma non la risoluzione consensuale. A breve però sarà risolta anche quest’ultima faccenda. Lo riporta Sky Sport, secondo cui, infatti, il tecnico avrebbe trovato un nuovo accordo per la prossima stagione: pronto un biennale con il Torino (più opzione per il terzo anno). Prima di firmare con i granata, però, è necessario che l’ex Samp risolva il contratto ancora in essere con i rossoneri, è atteso pertanto domani a Milano per liberarsi del vincolo milanista.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, futuro Conte | Ipotesi clamorosa!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Sarri esonerato | Ecco la data