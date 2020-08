La Lega Serie A si riunisce per organizzare la prossima stagione del campionato italiano: ufficializzate le date di inizio

Appena terminata la stagione di Serie A si è già al lavoro per la prossima. Il Consiglio federale di Serie A infatti si è riunito a Milano questo pomeriggio per dare una data ufficiale di inizio del prossimo campionato. Al termine della riunione si è deciso che la stagione 2020/2021 della Serie A partirà il 19 settembre. Finalmente una decisione importante per le società che ora sapranno entro quando dover essere pronti per la prossima stagione. La data decisa dunque porterà in campo le squadre ma non ancora con una rosa definitiva, visto che il mercato terminerà il prossimo 5 ottobre. Serie A dunque che inizierà lo stesso giorno della Bundesliga.

