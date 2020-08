Calciomercato Milan, maxi rinnovo per Ibrahimovic | Cifre e dettagli

Il Milan prepara il rinnovo importante: l’intesa è sempre più vicina e arrivano le cifre e i bonus riguardo il nuovo contratto

Si chiude nel migliore dei modi l’annata del Milan, che nel periodo post lockdown si è rivelato il club più in forma e ha totalizzato più punti di tutti, mostrando una crescita enorme che può proseguire anche nella prossima annata. In classifica è arrivato solo il sesto posto a causa di una partenza negativa.

L’inizio della stagione infatti è stato disastroso e ha subito compromesso il campionato rossonero. Con l’arrivo di Stefano Pioli al posto di Marco Giampaolo e l’innesto di Zlatan Ibrahimovic è cambiato tutto ed è per questo che il primo è stato riconfermato e si lavora per fare lo stesso anche con lo svedese.

Calciomercato Milan, rinnovo Ibrahimovic: si lavora su cifre e bonus

Nonostante vada verso i 39 anni, che compirà a ottobre, Zlatan Ibrahimovic si è dimostrato ancora un atleta di alto livello in grado di fare la differenza in ogni momento. La prima punta rossonera ha dato un grande apporto sia in campo, totalizzando 10 gol in Serie A in 18 presenze, che fuori dove ha dato grandi motivazioni alla compagine allenata da Stefano Pioli.

Per questo il Milan lo considera ancora oggi un punto fermo per la prossima annata ed è al lavoro per il rinnovo. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, in settimana si dovrebbe raggiungere l’intesa con Mino Raiola: stipendio da 4.5 milioni che può arrivare a 6.5 con bonus su gol, presenze e obiettivi e il premio qualificazione in Champions League che potrebbe valere mezzo milione.

Quest’ultimo bonus è già presente nel contratto di Stefano Pioli e potrebbe essere inserito anche in quello di Gigio Donnarumma.

