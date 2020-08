Calciomercato Milan, nome clamoroso dal Real | Cifre e dettagli

Il Milan è alla ricerca di un top player in grado di far fare un ulteriore salto di qualità alla squadra di Pioli. Occasione super dal Real Madrid

La stagione del Milan si è conclusa sabato, con la vittoria sul Cagliari per 3-0. Un sesto posto valido per la qualificazione al secondo turno preliminare di Europa League, con un girone di ritorno di altissimo livello, con 41 punti conquistati in 19 giornate (a -2 dall’Atalanta capolista di questa ‘speciale’ classifica). Punti che certificano l’ottimo lavoro di Stefano Pioli da quando è arrivato sulla panchina rossonera. La società vuole dar continuità a questo lavoro, e dalla Spagna, più precisamente il portale ‘Dario Gol‘, lanciano l’assist: Eden Hazard ha dei problemi al Real Madrid e potrebbe lasciare i ‘Blancos’. Il Milan, a questo punto, può approfittare di questa clamorosa occasione di calciomercato.

Calciomercato Milan, Hazard per ritornare subito grande

Maldini ha intenzione di piazzare un colpo importante per permettere al Milan una rapida risalita. L’idea Eden Hazard nasce dal fatto che il belga non sta vivendo un periodo felice al Real Madrid, pur essendo un pallino di Zidane: la stagione è stata complessivamente negativa, con solo 21 presenze tra Liga e Champions, un solo gol segnato e 7 assist. Secondo i media spagnoli, Hazard non si è espresso ai massimi livelli per i problemi di peso. Potrebbe essere una soluzione per Maldini, visto che ai Galacticos interessano Bennacer e Romagnoli, che ha attirato su di sé gli occhi di parecchi club.

L’idea è però ostacolata da Gazidis ed Elliott, visto che l’operazione è molto onerosa e difficile. Hazard al momento guadagna 15 milioni netti e in Zidane trova sempre un grande estimatore. Il tentativo del Milan potrebbe essere quello di un prestito biennale con diritto di riscatto fissato a 60 milioni di euro. Staremo a vedere.

