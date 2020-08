Calciomercato Juventus, suggestione Conte | Colpo da 100 milioni!

Conte potrebbe dire già addio all’Inter al termine della stagione con il suo desiderio anche di tornare alla Juventus: insieme a lui un top player!

Saranno settimane davvero bollenti in casa Inter con un occhio sempre alla Juventus. La sfuriata di Antonio Conte potrebbe mettere anche fine alla sua avventura alla guida della compagine nerazzurra. Il suo desiderio sarebbe anche di fare ritorno a Torino in bianconero, ma per ora si tratta soltanto di una suggestione di mercato.

Calciomercato Juventus, Lukaku per l’attacco bianconero di Conte

Se le strade con l’Inter dovessero separarsi, Conte potrebbe diventare anche la prima scelta per il post Sarri con il tecnico toscano sempre in bilico. Tutto dipenderà dal cammino in Champions League ad agosto per valutare il suo futuro. Il desiderio dello stesso allenatore leccese sarebbe Romelu Lukaku, che cercherebbe di portare in maglia bianconera al suo seguito.

L’Inter non avrebbe intenzione di cedere l’attaccante belga, protagonista assoluto nel tandem d’attacco con Lautaro Martinez, ma di fronte ad un’offerta importante di 100 milioni di euro tutto potrebbe cambiare.

La Juventus continua a tenere le antenne drizzate per un possibile addio di Antonio Conte.

