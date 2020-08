Calciomercato Juventus, incontro a cena | L’erede di Bonucci dall’Inter!

Dopo i troppi gol subiti, la Juventus pianifica una clamorosa rivoluzione in difesa. Via il big: arriva un rinforzo dall’Inter al suo posto

È stata una Serie A avvincente, particolare e unica per tantissimi punti di vista. Ad agosto si è partiti principalmente con la lotta tra Juventus e Inter, che è durata fino a febbraio: dopo di che si è inserita la Lazio che ha tenuto il passo dei bianconeri solo fino alle prime settimane post-lockdown.

Alla fine la ‘Vecchia Signora’ ha chiuso in vetta alla classifica a solo un punto di distacco dall’Inter e questa riduzione del gap può essere vista dalla società come un allarme per il futuro. Per la Juventus dunque sarà fondamentale il prossimo calciomercato per cercare di trionfare ancora una volta in Italia.

Calciomercato Juventus, rivoluzione in difesa | Bonucci via per De Vrij, grande amico di De Ligt

Fabio Paratici è già al lavoro da tempo e non è escluso un ribaltone in difesa, visto che in questa stagione sono stati subiti troppi gol. Leonardo Bonucci è partito bene ma è calato notevolmente con il passare dei mesi e per questo potrebbe dire addio in caso di offerta del Paris Saint-Germain.

Al suo posto un nome appetibile potrebbe essere quello di Stefan De Vrij, che andrebbe anche a indebolire l’Inter. L’olandese ha un grande rapporto con il connazionale Matthijs De Ligt e proprio ieri hanno postato una foto sui social durante una cena insieme. Chissà che non sia l’inizio di una nuova avventura come compagni di squadra.

In questa annata Stefan De Vrij ha collezionato ben 42 presenze e 4 reti con la maglia dell’Inter, dimostrandosi il perno della difesa di Antonio Conte.