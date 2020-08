La Juventus continua a pensare ad un altro colpo per il centrocampo di Maurizio Sarri. E così Cristiano Ronaldo avrebbe chiamato un suo ex compagno del Real

Il mese di agosto vedrà la Juventus protagonista sia in campo che per quanto riguarda le numerose trattative di calciomercato. Cristiano Ronaldo potrebbe avere un ruolo importante anche con preziosi consigli in ottica futura con il campione portoghese che avrebbe chiamato un suo ex compagno del Real Madrid.

Calciomercato Juventus, colpo Casemiro

Come svelato dal portale spagnolo “DonDiario” l’ex Real starebbe provando a convincere il centrocampista portoghese Casemiro, ma l’operazione resta complicatissima dopo anche il rifiuto del brasiliano al Paris Saint-Germain. Il giocatore sarebbe felicissimo in Spagna con il rinnovo che è arrivato a breve.

I due amici sono sempre in contatto frequentemente, ma il Real Madrid non avrebbe proprio intenzione di lasciarlo andare. Inoltre, lo stesso brasiliano vuole continuare la sua avventura davvero incredibile con la maglia delle “merengues”. Così la Juventus dovrebbe cambiare obiettivo per rinforzare il centrocampo di Maurizio Sarri dopo il colpo Arthur dal Barcellona.

Il club bianconero continua a lavorare senza sosta alla ricerca costante di un centrocampista di contenimento con ottime qualità anche in regia.

