Calciomercato Inter, bufera Conte | ”Rischia il licenziamento”

L’allenatore dell’Inter è finito nell’occhio del ciclone dopo le ultime dichiarazioni nel post partita contro l’Atalanta: ora rischia il licenziamento

In casa Inter il rapporto con l’allenatore, Antonio Conte, continua a non essere dei migliori. La società infatti non avrebbe gradito le ultime esternazioni dell’allenatore, che avrebbero sollevato una vera e propria polemica. Secondo l’avvocato ora Conte rischierebbe addirittura il licenziamento.

Calciomercato Inter, l’avvocato Grassani sulla vicenda Conte: ”Situazione senza precedenti”

Durante l’ultima intervista ai microfoni di ‘Sky’, l’allenatore dell’Inter, Antonio Conte, ci è andato giù pesante. Pesanti le critiche nei confronti della società, che hanno portato ad una inevitabile bufera mediatica. Così ad intervenire sull’argomento è l’avvocato Mattia Grassani, che durante un’intervista ad ‘Italpress’ dichiara: ”Questa è una situazione senza precedenti, quelle di Conte sono critiche pesanti che colpiscono al cuore e scuotono la società”.

Poi continua parlando anche delle posizioni che potrebbe prendere la società a riguardo: ”A prescindere dal fatto che sia vero o falso, sussistono i presupposti affinché la proprietà si tuteli sotto il profilo legale. Ci sono i margini per procedere al licenziamento in tronco per giusta causa, con addebito delle responsabilità all’allenatore. La multa sarebbe il minimo sindacale”. Parole dunque che mettono ancora più in bilico il futuro dell’allenatore nerazzurro, che dopo le ultime dichiarazioni si è portato da solo ad un passo dal baratro. Vedremo quali saranno le decisione prese in merito dalla società interista.

