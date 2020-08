Dopo la rottura con l’Inter, Antonio Conte medita sul suo futuro. Tra le varie ipotesi, anche un ritorno alla Juventus. Per Ramazzotti però “È impossibile!”

La frattura, forse, è di quelle insanabili. Dopo aver portato la sua Inter al secondo posto in campionato, superando quota 80 punti (l’ultima volta nel 2009), Antonio Conte si è scagliato contro la società nerazzurra. Le dure parole nei confronti della dirigenza, al termine della partita contro l’Atalanta, lasciano presagire un divorzio a fine stagione, con il tecnico leccese accostato a molte panchine in Italia e in Europa.

Tra le ipotesi più chiacchierate al momento, ci sarebbe anche quella di un clamoroso ritorno di Conte sulla panchina della Juventus, squadra allenata per tre stagioni, dal 2011 al 2014.

Calciomercato Inter, per il post Conte si pensa ad Allegri

Un eventuale addio di Antonio Conte, porterebbe l’Inter a dover individuare in tempi brevi il suo sostituto. Il nome più in voga dalle parti di Appiano Gentile al momento è quello di Massimiliano Allegri, ex tecnico di Milan e Juve, attualmente senza panchina.

Secondo Andrea Ramazzotti del Corriere dello Sport, l’addio di Conte, oltre a non essere così scontato, difficilmente lo porterà alla Juventus. Ai microfoni di ‘Radio Punto Nuovo’, il giornalista etichetta come “impossibile” un ritorno del tecnico leccese alla Juve, per via delle incomprensioni avute sul finire della sua esperienza bianconera con il Presidente Andrea Agnelli.

Sempre Ramazzotti definisce invece “più probabile” l’approdo di Max Allegri all’Inter. Il tecnico livornese è ancora a libro paga della Juventus, e un suo arrivo a Milano gioverebbe alle casse del club bianconero, che si libererebbe del pesante ingaggio di Allegri (7,5 milioni di euro).

