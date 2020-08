Calciomercato Inter, ‘bomba’ dalla Spagna | Barcellona su Conte!

Torna ad essere in bilico la situazione di Antonio Conte dopo le dichiarazioni dei giorni scorsi. Il Barcellona pensa al tecnico dell’Inter!

È stata una stagione particolare per l’Inter, che è rimasta agganciata alla lotta scudetto fino a febbraio per poi crollare e rialzarsi nelle ultime settimane di campionato, che hanno permesso di chiudere la Serie A al secondo posto in classifica a solo un punto di distacco dalla Juventus.

Ora le attenzioni si spostano tutte verso l’Europa League, che ripartirà mercoledì dagli ottavi di finale contro il Getafe. Può essere l’occasione giusta per riportare in nerazzurro un trofeo che manca da ormai quasi dieci anni, ma allo stesso tempo la dirigenza spera non sia l’ultima avventura di Antonio Conte sulla panchina dell’Inter.

Calciomercato Inter, addio Conte: su di lui si fionda il Barcellona

Il tecnico ex Juventus ha rivolto delle accuse pesanti alla società dopo l’ultima giornata di campionato e ha messo in bilico il suo futuro. Le valutazioni si faranno alla fine della stagione ma al momento sembrerebbe essere propenso a lasciare.

Il Barcellona a sua volta potrebbe cercare un nuovo allenatore abbandonando Quique Setien e nel mirino potrebbe esserci proprio Antonio Conte, così come riportato da Don Balon. Dalla Spagna parlano addirittura di un pre-accordo non vincolante nel caso in cui il tecnico dovesse liberarsi dall’Inter.

Un’ipotesi che avrebbe del clamoroso ma che può diventare realtà vista la situazione attuale di Conte e del Barcellona.