In casa Napoli tiene banco l’infortunio Insigne: Rino Gattuso è molto preoccupato in vista della sfida di ritorno di Champions contro il Barcellona

Possibili brutte notizie in arrivo per Rino Gattuso. Il capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, potrebbe saltare la sfida di Champions contro il Barcellona con 40 giorni di stop per un possibile stiramento muscolare. L’indiscrezione è riportata dall’edizione online de “La Gazzetta dello Sport”, ma entro domani si conoscerà l’esito degli esami strumentali a cui si sottoporrà l’attaccante partenopeo.

Napoli, le preoccupazioni di Gattuso su Insigne

Al termine della gara di campionato contro la Lazio, vinta 3-1 dagli azzurri, lo stesso Rino Gattuso ha mostrato un po’ di perplessità per le condizioni del capitano del Napoli ai microfoni di Sky Sport: “Valuteremo nelle prossime ore. Forse è un problema di osso dove si innesta l’adduttore: pare essere più un problema contusivo. Parlate con il dottore, altrimenti facciamo danni… Dopo 48 ore farà una risonanza, vedremo”. Così il Napoli incrocerà le dita in vista di domani: Lorenzo Insigne vuole farcela per essere protagonista contro Messi.

