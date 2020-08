Calciomercato Milan, colpaccio per la fascia | Arriva dalla Serie A

Il Milan chiude l’annata in un momento straordinario e vede il futuro con ottimismo. Caccia all’esterno d’attacco per continuare a crescere

E’ stata un’annata particolare per il Milan, che ha avuto un rendimento imprevedibile e a sorpresa per tanti mesi. L’inizio è stato disastroso ed è subito arrivato un cambio tecnico in panchina, con Stefano Pioli che è subentrato a Marco Gampaolo. Qui forse è arrivata la svolta che ha fatto rinascere i rossoneri e vivere una seconda metà di stagione completamente diversa dalla prima.

I passi falsi iniziali però hanno compromesso anche il prosieguo del campionato e hanno allontanato in maniera definitiva la compagine rossonera dalla zona qualificazione in Champions League. Anche grazie all’arrivo di Zlatan Ibrahimovic però il club è cresciuto notevolmente e alla fine ha raggiunto la zona Europa League, con un rendimento da primi in classifica nella fase post-lockdown.

Calciomercato Milan, rispunta l’idea Berardi per il futuro

Ora la società lavora per la prossima stagione e vuole ripartire dalla buona base che ha fatto benissimo in questi mesi e aggiungere qualche rinforzo mirato di qualità. Un nome che potrebbe fare al caso dei rossoneri è sicuramente quello di Domenico Berardi, che è seguito da diverso tempo dal Milan.

L’esterno offensivo del Sassuolo ha vissuto una grande stagione e questa potrebbe essere la volta buona per il definitivo salto di qualità in una squadra importante. La società è alla ricerca di giocatori come lui per sistemare la fascia destra e potrebbe essere una buona occasione per entrambe le parti.

Il Sassuolo è comunque un osso duro e potrebbe provare ad opporsi alla cessione, ma i buoni rapporti tra le società potrebbero avvantaggiare la riuscita dell’affare. Base d’asta 40 milioni di euro.